Жириновский рассказал о влиянии «прокладок и шершавых пяток» на психику мужчин

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал уменьшить объем рекламы средств женской гигиены, передает информационное агентство «Москва». По его мнению, такая реклама оказывает негативное воздействие на мужчин.

«Нам рассказывают про прокладки, шершавые пятки. Это не нужно делать, это вредно воздействует», — сказал политик журналистам.

Он также напомнил, что ЛДПР выступает против рекламы средств для мужской потенции. «Там вот были какие-то возбуждающие таблетки, мы пригласили рекламодателей, поговорили. Фракция ЛДПР не только осуждает, мы конкретные шаги предпринимаем», — заверил он.

Помимо этого, в 2014 году Жириновский заявил, что россияне не должны заниматься сексом чаще 3-4 раз в год. «Под влиянием порнографии, порнокассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал», — объяснял лидер либерально-демократической партии.

Ранее в июле депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Минздрав запретить рекламировать грудные имплантаты. Их установку он сравнил с членовредительством. «Рекламировать такие услуги аморально и это не соответствует курсу нашего государства на оздоровление нации», — объяснил парламентарий. Как и ЛДПР, он также высказывался против рекламы средств для повышения потенции во время трансляции детских передач на YouTube.