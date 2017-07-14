Путин охарактеризовал Трампа c помощью фразы «лепить горбатого»

Президент России Владимир Путин в беседе с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината поделился впечатлением от общения с американском коллегой Дональдом Трампом. Его слова приводит в своем Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в пятницу, 14 июля.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин во время визита в Белгород неожиданно остановил кортеж и вышел пообщаться с жителями нового микрорайона «Улитка». Один из участников беседы пожелал главе государства «отдыхать побольше».

10 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин остался доволен встречей с республиканцем. «И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным», — добавил он.

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На пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге Путин высказал мнение, что ему удалось установить личные взаимоотношения с Трампом. Он также отметил, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека».

Российский и американский президенты провели переговоры в первый день саммита G20 — 7 июля. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Лидеры двух стран обсудили как двустороннюю, так и международную повестку. В частности, они достигли договоренности о режиме перемирия в Сирии.

«Лепить горбатого» — выражение из блатного жаргона. То же, что обманывать, придуриваться, выдавать себя за другого.