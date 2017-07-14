СМИ сообщили о планах Siemens выйти из совместных с Россией предприятий

Siemens может выйти из российской компании «Интеравтоматика», которая, по данным Reuters, участвовала в установке доставленных в Крым турбин, предположительно, производства немецкого концерна. Об этом пишет Wirtschaftswoche со ссылкой на источники.

Кроме того, руководство Siemens рассматривает возможность выхода из совместного с «Силовыми машинами» предприятия «Сименс технологии газовых турбин», сообщает издание.

Ранее в июле Reuters, приводя информацию нескольких источников, передавал, что «Интеравтоматика» является одной из фирм, которые занимались монтажом и вводом в эксплуатацию турбин на электростанциях в Крыму. По данным агентства, доля Siemens в капитале этой компании 45,7 процента. На сайте расположенной в Москве организации говорится: «Внедряемые нами системы основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии».

Отвечая на вопрос агентства об участии «Интеравтоматики» в крымских проектах, представитель Siemens сказал, что проводится расследование, и если сведения подтвердятся, то будут приняты все меры для оперативного прекращения этой деятельности.