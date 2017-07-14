Юдашкин увидел моветон и скуку в новой форме российских футбольных клубов

Российский модельер Валентин Юдашкин поделился впечатлениями от новой формы клубов Российской футбольной премьер-лиги. Его слова приводит «Матч ТВ».

Юдашкин раскритиковал форму «Спартака» за большое количество деталей и назвал самодеятельностью. «Задача дизайнера, кажется, была просто влепить на майку всех, кто помогал команде. А о самом клубе — забыть», — сказал Юдашкин.

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На форму ЦСКА, по мнению дизайнера, будет скучно смотреть из-за застиранного цвета и мелких элементов, к которым нужно приглядываться. Форму «Краснодара» он вовсе назвал моветоном. «Сочетание черного и темно-зеленого цвета навевают скуку и не выглядит торжественно», — пояснил дизайнер.

Форму «Зенита» Юдашкин похвалил и отметил, что она не потеряла собственного «я», хотя футболисты в ней будут немного похожи на космонавтов. «Это будет здорово смотреться как на стадионе, так и на экране. Остались традиционные цвета, которые всегда, в принципе, выглядели свежо», — подытожил модельер.

11 июля с критикой в адрес формы «Спартака» выступил другой российский дизайнер Вячеслав Зайцев. Он назвал ее неинтересной из-за обилия деталей и рекламы.

Чемпионат России по футболу возобновится 15 июля. Действующим победителем турнира является «Спартак».