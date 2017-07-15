Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними дававшего советы болельщика

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс заставила болельщика принимать свою подачу во время матча легенд на Уимблдоне. Видео появилось на YouTube-канале Chris Gin.

Клейстерс в паре с австралийкой Ренне Стаббс играла против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер, когда болельщик с трибуны дал ей совет подавать в корпус. Бельгийка заставила его выйти на корт вместо соперницы, переодеться в белую юбку и свитер, и принимать ее подачи. Мужчина принял два мяча из трех, после чего встреча продолжилась.

Клейстерс и Стаббс одержали победу со счетом 6:2, 7:5.

По правилам вся одежда теннисистов должна быть белой. 14 июля начало матча третьего раунда Уимблдона в юношеском одиночном разряде между австрийцем Юрием Родионовым и австралийцем Блэйком Эллисом было отложено из-за несоответствующего дресс-коду нижнего белья первого спортсмена.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.