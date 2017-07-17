Клиенты рухнувшего Татфондбанка получили 54 миллиарда рублей от АСВ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило физлицам и индивидуальным предпринимателям, которые были клиентами Татфондбанка, 54,29 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет конкурсного управляющего. Документ был представлен на собрании кредиторов финансовой организации в Казани.

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Компенсации от государства получили 173 тысячи 90 человек. Кроме того, на 1 июля конкурсный управляющий получил заявки свыше 16 тысяч клиентов на сумму в 523,8 миллиарда рублей. Из них в реестр кредиторов включены 10 тысяч 36 клиентов, объем их требований — чуть более 100 миллиардов рублей.

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка, который входил в топ-50 российских кредитных организаций, 3 марта нынешнего года. Дыра в его капитале к 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. Также сообщалось о задержании ряда руководителей кредитной организации, которые подозреваются в мошенничестве и хищении средств. 11 апреля Татфондбанк был признан банкротом.

Права на осуществление банковской деятельности лишились также несколько более мелких банков Татарстана — Интехбанк, Татагропромбанк и Анкор-банк.