Рябков упомянул о «почти» достигнутом соглашении с США по дипсобственности

Вопрос с возвращением дипломатической недвижимости, на которую президентом США Бараком Обамой перед его уходом с поста был наложен арест, по предварительным данным, близок к разрешению, передает CNN.

В понедельник, 17 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в Вашингтоне встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном для обсуждения этой проблемы.

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Когда Рябков покинул Госдепартамент после более чем двух с половиной часов переговоров, один из репортеров спросил его: «Вы вернули свою недвижимость?» Российский дипломат ответил на это: «Почти, почти». Шеннон ничего не сказал.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон должен вернуть объекты недвижимости, не ставя Москве никаких условий. Так он прокомментировал заявление высокопоставленного чиновника Белого дома о том, что американские власти потребуют «что-то взамен».

Уходящая администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.