Глава «Вертолетов России» рассказал о максимальном выпуске Ка-52

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» может выпускать до 30 ударных вертолетов Ка-52 в год, в том числе и по экспортным заказам. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В данный момент Ка-52 производится по контракту с Минобороны, заключенному в августе 2011 года. По нему до 2020 года военные должны получить 143 вертолета. Объем контракта свыше 120 миллиардов рублей. До того выполнялся контракт 2009 года на 36 таких вертолетов.

Кроме того, в 2015 году «Рособоронэкспорт» заключил с Египтом контракт на поставку 46 машин типа Ка-52. Первые вертолеты уже построены и проходят летные испытания, их передача заказчику намечена на конец лета 2017-го. Весь контракт будет исполняться три года.

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» запущен в серийное производство на «Прогрессе» в 2008 году. Машина стала развитием ударной машины Ка-50 «Черная акула». Основным отличием является экипаж из двух человек и полностью новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.