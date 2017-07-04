Пилоты вертолетов Ка-52 отработали сложные фигуры пилотажа

В ходе тренировочных полетов пилоты вертолетов Ка-52 Восточного военного округа отработали сложные фигуры пилотажа на различных высотах, а также элементы воздушного боя. Соответствующее видео публикует Пятый канал.
На записи учебных вылетов видно, как машины стреляют по внезапно появляющимся наземным целям.
Ка-52 «Аллигатор» — разведывательно-ударный вертолет нового поколения, разработанный ОАО «Камов» — конструкторским бюро холдинга «Вертолеты России». Машина способна поражать бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.