В ФСВТС оценили место России на мировом рынке оружия

Россия продает продукции военного назначения примерно на 15 миллиардов долларов в год, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Об этом на открывшемся авиасалоне МАКС-2017 заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает во вторник, 18 июля, корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, мировой рынок вооружений колеблется в диапазоне 80-100 миллиардов долларов. Шугаев полагает, что говорить о всплесках и увеличении российских объемов пока не приходится, уровень продаж планируется сохранить.

Он пояснил, что около половины всех поставок — авиатехника. Географическая структура экспорта, по словам руководителя ФСВТС, выглядит так: 48 процентов — страны Ближнего Востока и Северной Африки, 45 процентов — Азиатско-Тихоокеанский регион. На Европу приходится около 1-2 процентов поставок, в основном это действующие соглашения по ремонту и обслуживанию вертолетной техники в Восточной Европе.

В составе экспортируемого вооружения около 12-14 миллиардов долларов составляет доля уполномоченного государственного посредника «Рособоронэкспорта».

Остальные суммы приходятся на конечных производителей техники. Это действующие контракты, заключенные до 2007 года (в том числе совместные программы), а также ряд новых соглашений по сервисному обслуживанию и поставкам запчастей для ранее проданной техники.