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Россия предупредила США об ответных мерах в случае блокирования дипсобственности

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Сергей Рябков
Сергей Рябков

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае продолжения блокирования своей дипсобственности в США. Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на встрече со старшим заместителем Госсекретаря Томасом Шенноном. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.

«Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Барака Обамы принадлежащей России недвижимости в США, — говорится в тексте комментария по итогам встречи. — С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры».

Кроме того, Рябков сообщил Шеннону, что Москва выступает за возобновление регулярного диалога по вопросам стратегической стабильности, прерванного при администрации Барака Обамы.

Уходящая администрация президента США Обамы в конце декабря 2016 года закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

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