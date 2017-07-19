Весельницкая заявила о готовности дать показания в сенате США

Российский адвокат Наталья Весельницкая в интервью RT сказала, что готова выступить в американском сенате с показаниями о встрече с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим в том случае, если ей будет обеспечена безопасность.

«Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле либо через адвокатов, либо в качестве показаний в сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность. Сегодня я должна думать прежде всего о безопасности, безопасности своей семьи», — рассказала она.

Также она сообщила RT, что британский финансист Уильям Браудер занимался сбором информации о ней и ее семье, а затем передавал ее в Госдеп США. «Господин Браудер, его команда собирали информацию о моей семье, о моем семейном положении, замужем я или не замужем, есть у меня дети или нет. Они находили фотографию моего дома, отправляли это Кайлу Паркеру, это известный человек в палате представителей, который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и конгресс. Дальше это все делилось с представителям Госдепартамента США», — сообщила Весельницкая.

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11 июля Трамп-младший опубликовал в Twitter переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, в которой шла речь о встрече с Весельницкой ради получения от нее компромата на Хиллари Клинтон.

Адвокат отвергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей с российским правительством. Также Весельницкая сообщила, что у нее нет компромата на Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».

Prevezon Holdings оказалась в числе компаний, созданных группой россиян, против которых в 2013 году в США был подан иск. Американские власти утверждали, что данные организации занимались легализацией средств, полученных через налоговое мошенничество в России на 230 миллионов долларов.

Сделки проводились через британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management (HCM), сооснователем которого является Уильям Браудер. Хищения в 2008 году якобы обнаружил аудитор Сергей Магнитский. На тот момент он обслуживал юридические интересы HCM в качестве сотрудника консалтинговой компании Firestone Duncan.

В 2009 году юрист скончался в московском СИЗО. Спустя три года после его смерти в США был принят «закон Магнитского». Поводом послужил тот факт, что американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств кончины аудитора.