СМИ узнали о давнем интересе американских спецслужб к Весельницкой

Адвокат Наталья Весельницкая попала в поле зрения американских спецслужб задолго до встречи с сыном президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Весельницкая продвигала интересы инвестиционной компании Prevezon Holdings, которой владеет Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. По информации AP, во время встречи с Дональдом Трампом-младшим Весельницкая помогала защищать эту компанию от обвинений в отмывании денег — эта незаконная схема якобы сыграла роль в смерти юриста Сергея Магнитского.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Агентство отмечает, что Весельницкая также вместе с другими лоббистами руководила проектом, направленным на ослабление или отмену «закона Магнитского». На этот проект было выделено 300 тысяч долларов.

11 июля Трамп-младший опубликовал в Twitter переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, в которой шла речь о встрече с Весельницкой ради получения от нее компромата на Хиллари Клинтон.

Адвокат отвергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей с российским правительством. Также Весельницкая сообщила, что у нее нет компромата на Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».

Prevezon Holdings оказалась в числе компаний, созданных группой россиян, против которых в 2013 году в США был подан иск. Американские власти утверждали, что данные организации занимались легализацией средств, полученных через налоговое мошенничество в России на 230 миллионов долларов.

Сделки проводились через британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management (HCM), сооснователем которого является Уильям Браудер. Хищения в 2008 году якобы обнаружил аудитор Сергей Магнитский. На тот момент он обслуживал юридические интересы HCM в качестве сотрудника консалтинговой компании Firestone Duncan.

В 2009 году юрист скончался в московском СИЗО. Спустя три года после его смерти в США был принят «закон Магнитского». Поводом послужил тот факт, что американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств кончины аудитора.