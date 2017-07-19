Против соучредителя прогневавшего Путина нижнетагильского завода возбудили дело

Одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) в Свердловской области, где рабочие жаловались на невыплату зарплаты, предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом в среду, 19 июля, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру».

По ее словам, речь идет о 34-летнем Денисе Кокорине, «фактически руководившем деятельностью завода». Петренко добавила, что следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия установлено, что с декабря 2015-го по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 миллионов рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, составила около 5 миллионов рублей. Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 миллионов рублей.

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10 июля стало известно, что НТЗТИ смог найти 9,5 миллиона рублей для выплаты задолженности по зарплате сотрудникам после того, как по поручению президента России Владимира Путина делом занялась Генеральная прокуратура.

9 июля Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на предприятии, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится лично глава государства. О жалобе рабочих президент рассказал на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — отметил Путин. Куйвашев, в свою очередь, заявил, что руководство завода ни разу не обращалось за помощью к местным властям, однако они не оставят без внимания этот вопрос.

В тот же день глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы заводчанам. По данным следствия, руководство предприятия не выплатило денежные средства 195 работникам.