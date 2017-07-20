Песков напомнил о получившей высокую оценку Кремля работе Набиуллиной

Президент России Владимир Путин всегда высоко оценивал результаты работы ЦБ. Об этом в четверг, 20 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии руководителю регулятора Эльвире Набиуллиной в связи с ситуацией вокруг банка «Югра», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я вас призываю вспомнить соответствующие заявления президента Путина, которые он давал в отношении Центробанка, где он каждый раз давал достаточно высокую оценку результатам работы финансового мегарегулятора», — сказал Песков. Также глава государства высказывал поддержку действиям ЦБ по расчистке банковского сектора, добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не занимается регулированием деятельности банков, и не стал оценивать работу Генпрокуратуры в данной ситуации.

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19 июля Генпрокуратура опротестовала и потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации в «Югре» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов. В ведомстве считают, что «Югра» — финансово устойчивая организация, а решение Банка России приведет к ущербу для бюджета (в объеме 170 миллиардов рублей), инвестиционного климата и для кредитования малого и среднего бизнеса. Тем не менее АСВ начало выплату пострадавшим вкладчикам.

15 мая Владимир Путин похвалил работу ЦБ. «Практика показывает, что все действия Банка России были сбалансированными и точными», — сказал глава государства о введении свободного курса рубля.

В конце 2016 года российский лидер заявил, что благодаря решительным действиям Банка России слабые и сомнительные игроки ушли с финансового рынка. Он подчеркнул, что расчистка банковского сектора — хорошая основа для здоровой экономики.