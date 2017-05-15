Президент похвалил ЦБ за точность и сбалансированность

Действия Центробанка, связанные с курсом рубля, были точными и сбалансированными. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Практика показывает, что все действия Банка России были сбалансированными и точными», — сказал глава государства. Он также отметил, что баланс курса рубля является удовлетворительным.

12 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что в летние месяцы рубль может ослабнуть из-за роста импорта.

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В конце апреля Путин заявил, что российские власти не собираются отказываться от плавающего рубля. «Это один из ключевых вопросов. Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно», — подчеркнул он.

Плавающий курс рубля был введен в России в конце 2014 года, когда ЦБ отказался от валютного коридора. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.

