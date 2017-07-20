Зеваки собрались у склепа Сальвадора Дали в ожидании эксгумации

Множество зевак собрались около склепа художника Сальвадора Дали в городе Фигерас (Испания) в ожидании эксгумации его тела. Кадры с места событий публикует Ruptly.

В соответствии с решением суда, эксперты установят, действительно ли гадалка Мария Пилар Абель — дочь знаменитого художника. 59-летняя женщина подала судебный иск в марте 2015 года. Она утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро вступила в любовную связь с Дали в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.

Все предыдущие попытки получить образец ДНК художника окончились неудачей. О том, что его останки эксгумируют, стало известно 26 июня.

