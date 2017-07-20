Выступающему за Армению канадскому фигуристу дали отсрочку от армии

Канадский фигурист Симон Пру-Сенекал, выступающий за Армению, решением кабинета министров страны получил отсрочку от службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято без обсуждений по инициативе министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомяна. В обосновании, предоставленном ведомством, отмечается, что Пру-Сенекал представит Армению на чемпионатах мира и Европы в 2018–2019 годах, а также зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В декабре того же года спортсмену исполнится 27 лет (максимальный порог призывного возраста в стране).

Пру-Сенекал выступает в спортивных танцах на льду в дуэте с уроженкой Канады Тиной Гарабедян, которая также имеет двойное гражданство. Лучшее достижение пары — второе место на турнире Bavarian Open в 2016 году и бронзовая медаль на Golden Spin of Zagreb-2015.