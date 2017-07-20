Песков отказался говорить о вырезанных из фильмов сценах с образом Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о голливудских фильмах, из которых якобы были вырезаны сцены с участием персонажей, прообразом которых выступил Владимир Путин. Его слова в четверг, 20 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не знаем, что это за фильмы. Мы не знаем, кто их снимает, и о чем идет речь. Это не наша тема», — ответил Песков на вопрос о том, насколько обоснованы опасения кинокомпаний подвергнуться DDOS-атаке, исходящей от «русских хакеров» в качестве мести за российского лидера.

Представитель Кремля также посчитал преждевременным комментировать российский документальный фильм о президенте, который, предположительно, готовится к выходу в 2018 году. «Мы работаем над различными проектами, и по мере того, как они становятся осязаемыми, мы даем об этом информацию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило, что две голливудские киностудии отказались от образа Владимира Путина в фильмах, опасаясь мести хакеров. Студия Fox решила удалить сцену из шпионского триллера «Красный воробей». EuropaCorp якобы вырезала сцены с президентом России из картины «Курск», которая рассказывает о затонувшей в 2000 году российской атомной подлодке.

В начале июня в США на канале Showtime вышел четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о Путине. Он работал над картиной более двух лет и записал более тридцати часов чистого времени. В Кремле заверяли, что режиссер не согласовывал итоговый материал.