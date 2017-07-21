Суд арестовал соучредителя прогневавшего Путина нижнетагильского завода

Соучредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) 34-летнему Денису Кокорину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в пятницу, 21 июля, представитель Тагилстроевского районного суда сообщила РИА Новости.

По ее словам, бизнесмен по ходатайству следователя пробудет в изоляции до 5 сентября.

19 июля Следственный комитет России (СКР) сообщил о предъявлении Кокорину обвинения в мошенничестве. По данным ведомства, он фактически руководил деятельностью завода.

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Следствие установило, что с декабря 2015-го по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 миллионов рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, составила около пяти миллионов рублей. Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 миллионов рублей.

10 июля стало известно, что предприятие нашло деньги и начало выплаты работникам.

Днем ранее президент Владимир Путин рассказал на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым о жалобе рабочих, которым руководство завода отказывалось платить зарплату, пока не будет личной просьбы главы государства. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — отметил Путин. После этого к выяснению ситуации с задержками зарплаты на НТЗТИ подключились СКР и Генпрокуратура.