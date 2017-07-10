Пранкеры разыграли «борзое» руководство завода в Нижнем Тагиле

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили владельцу и руководителям завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле, рабочие которого жаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат. Содержание их телефонных бесед публикует в понедельник, 10 июля, Вести.Ru.

Представившись сотрудниками областной администрации, шутники поговорили с управляющим Олегом Скороходом, бывшим директором Левоном Манукяном (1997-2002, январь-сентябрь 2016-го) и акционером и собственником предприятия Денисом Кокориным.

Кокорин заявил, что завод уже ищет деньги на жалованье сотрудникам, но сроки выплат не уточнил. По его словам, в банкротстве предприятия виноват Манукян. «Его задача была наладить производство и найти дополнительный рынок сбыта (...), но он отработал месяцев семь, довел до такого состояния, что начались проблемы, и написал заявление об увольнении», — пояснил владелец, назвав бывшего руководителя мошенником.

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Скороход переложил ответственность на Кокорина. «Есть вопросы по соблюдению очередности платежей: по расчетному счету были платежи, но не в пользу работников», — сказал он. По мнению управляющего, процедуру банкротства нужно было начать раньше, но владелец продолжал производственную деятельность и накапливал долги. Скороход подчеркнул, что зарплаты, вероятно, можно будет выплатить только после продажи имущества завода — через полгода.

Манукян тоже винит в случившемся Кокорина. По его словам, завод уже был убыточным, когда он стал его директором в январе 2016 года, так как акционер разворовывал его и «сливал» продукцию через дочерние организации. «Я пришел — посмотрел: завод уже обанкрочен. Попросил бухгалтерские документы — уже тогда был долг 32 миллиона рублей», — сказал бывший руководитель.

Никто из трех не признался в заявлении, что работники не получат зарплату, пока президент не обратится лично. Кокорин и Манукян приписали эту фразу друг другу, а Скороход списал на воображение сотрудников.

9 июля Путин рассказал губернатору Свердовской области Евгению Куйвашеву об обращении тагильчан во время прямой линии. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — отметил он, говоря о спорной фразе по поводу необходимости его личного вмешательства в дело. СК начал проверку. Отмечается, что предприятие задолжало 13 миллионов рублей 195 сотрудникам.