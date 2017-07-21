СМИ сообщили о лишении Демьяна Кудрявцева гражданства России

Медиаменеджер и член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «Интерфакс».

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Сам Кудрявцев подтвердил, что его гражданство аннулировано.

В феврале Мосгорсуд установил факт предоставления Кудрявцевым ложных сведений при подаче заявления о приеме в российское гражданство. Федеральная миграционная служба в 2016 году обращалась с этой информацией в суд. Медиаменеджер подавал в Верховный суд жалобу на решение Мосгорсуда, однако она была отклонена. После этого Кудрявцев допустил, что его гражданство может быть аннулировано.

