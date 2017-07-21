Собственники «Югры» разработали план самостоятельной санации банка

Акционеры банка «Югра» подготовили план самостоятельного финансового оздоровления кредитной организации. Об этом в интервью РИА Новости рассказал экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев.

«Сейчас разработан план самостоятельной санации. Акционер ни разу не заявлял, что ему требуются денежные вливания для нормализации ситуации, потому что кредитный портфель обслуживался, проценты платились, за счет этого и обслуживался наш депозитный портфель», — заявил он.

По словам экс-председателя правления, план, разработанный собственниками «Югры», прежде всего предусматривает стабилизацию пассивной базы после введения в банк временной администрации. Шиляев считает, что для быстрого изменения текущей ситуации следует прекратить выплаты вкладчикам, начатые 20 июля, несмотря на протесты Генеральной прокуратуры.

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До 10 июля банк исправно исполнял свои обязательства перед клиентами и не констатировал оттока клиентов, уточнил Шиляев. По его словам, в банке была хорошо сбалансированная база активов и пассивов, строго соблюдались все установленные нормативы, включая норматив ликвидности.

«Акционеры готовы на все для спасения банка», — подчеркнул он, — «даже на вливание собственных средств».

Регулятор ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля. Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.