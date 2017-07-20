Банк «Открытие» выплатит страховку вкладчикам «Югры» дистанционно

Банк «Открытие» впервые в России реализует сервис дистанционной выплаты страхового возмещения индивидуальным предпринимателям (ИП) — вкладчикам банка «Югра». Об этом говорится в сообщении, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Выплаты в режиме онлайн можно получить через дистанционный банк для предпринимателей «Точка», который является филиалом банка «Открытие».

Согласно правилам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплата индивидуальным предпринимателям осуществляется строго переводом на указанный расчетный счет. Ранее для оформления выплаты необходимо было обязательно обратиться в офис банка-агента с паспортом и написать заявление о выплате страхового возмещения, однако дистанционная схема позволяет получить возмещение не выходя из дома.

«Такое технологичное решение создано специально для удобства клиентов. Если частное лицо выбирает, как получить деньги, — наличными или переводом на выбранный счет, то для ИП возможен только перевод. "Открытие" предлагает удобное решение, которое позволяет оперативно получить выплату. У банка уже был опыт по реализации такого сервиса для физических лиц, и он показал свою эффективность, значительно упростив процедуру получения возмещения», — заявили в банке.

Как сообщил директор сервиса «Точка» Борис Дьяконов, для оформления выплаты нужно просто открыть новый счет подав заявку на сайте банка для предпринимателей. «Вы прикладываете скан-копию паспорта, заполняете необходимые данные и отправляете все документы в режиме онлайн. «Точка» за вас оформит весь необходимый пакет документов. Наконец, необходимо подписать заявление на выплату с помощью электронной подписи в интернет-банке «Точки», — и деньги в течение одного рабочего дня будут зачислены на ваш счет», — рассказал он.

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Специально для индивидуальных предпринимателей, которые воспользуются новым сервисом «Открытия» и решат оставить деньги на счете в дистанционном банке «Точка», предусмотрен бесплатный трехмесячный период обслуживания.

Согласно заявлению АСВ, страховых выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля 2017 года. Система страхования предусматривает выплаты по вкладам частных лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающим 1,4 миллиона рублей.

Регулятор ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля. Выплаты вкладчикам банка станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признали в ЦБ. На 1 июня в кредитной организации было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил зампред Центробанка Василий Поздышев. Всего объем вкладов физлиц в «Югре» составляет 185 миллиардов рублей.