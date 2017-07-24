Глава группы DCH сообщил Нацбанку Украины о намерении купить «дочку» ВЭБа

Владелец группы DCH Александр Ярославский направил в Нацбанк Украины (НБУ) уведомление о намерении купить «дочку» Внешэкономбанка (ВЭБ) — Проминвестбанк. Об этом в понедельник, 24 июля, Rambler News Service сообщили в пресс-службе украинского регулятора.

Отмечается, что Ярославский планирует подать в НБУ пакет документов для согласования покупки существенной доли Проминвестбанка.

Как пояснили в НБУ, сейчас на рассмотрении регулятора уже находятся документы от двух кандидатов на приобретение доли этого банка (по 25 процентов), и оба они — граждане Украины. Это народный депутат Максим Микитась и основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс.

В мае ВЭБ извещал, что DCH, возможно, купит Проминвестбанк.

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В апреле зампред НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что «дочками» российских банков на Украине — Проминвестбанком, ВТБ, БМ-банком и VS Bank — заинтересовались вероятные покупатели. Если желающих не найдется, у них могут отозвать лицензии. В любом случае, перспектив развития на Украине у российских банков нет, подчеркивала она.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций. Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации и призывали забирать из банков деньги.

DCH (Development Construction Holding) — одна из крупнейший на Украине бизнес-групп, специализирующаяся на финансах, девелопменте, машиностроении, строительстве, транспорте, производстве стройматериалов, гостиничном бизнесе и других направлениях.