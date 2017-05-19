ВЭБ нашел покупателей на свою украинскую «дочку»

Внешэкономбанк определился с финальными кандидатами на приобретение украинской «дочки». 18 мая набсовету были представлены предложения двух претендентов: от группы инвесторов (девелопера Павла Фукса и депутата Максима Микитася) и от украинского бизнесмена, владельца группы DCH Александра Ярославского, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание пишет, что принципиальное значение при выборе покупателя будет иметь скорость прохождения согласования сделки Нацбанком Украины (НБУ). По мнению экспертов, в этом случае шансов больше у Ярославского, поскольку он более «прозрачный» кандидат для киевских властей.

Ярославского называли основным покупателем украинских активов Сбербанка, однако в марте стало известно, что сделка сорвалась. Как утверждал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, это стало следствием того, что покупатель попытался сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко.

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В результате 27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин заявил, что допускает возможность рейдерского захвата активов кредитной организации на Украине.

В середине марта президент Украины ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации и призывали забирать из банков деньги.