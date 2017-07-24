СМИ сообщили о больших долгах московского «Динамо» перед футболистами

Московский футбольный клуб «Динамо» имеет серьезные финансовые задолженности перед игроками по итогам прошлого сезона. Об этом сообщает в понедельник, 24 июля, «Чемпионат.com».

По данным издания, футболистам не были выплачены премиальные за победы в некоторых матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где команда выступала в сезоне-2016/17. Кроме того, за клубом остается долг перед игроками по общему бонусу за выход в премьер-лигу. При этом руководство не называет игрокам даже ориентировочные сроки погашения задолженности.

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Бело-голубые заняли первое место в ФНЛ и в нынешнем сезоне получили право выступать в РФПЛ. В первенстве элитного дивизиона подопечные Юрия Калитвинцева стартовали с ничьей со «Спартаком» (2:2) и поражения в игре против «Урала» (0:1). После двух туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице.

В ноябре прошлого года председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что финансирование одноименного футбольного клуба будет значительно сокращено в связи с финансовыми проблемами.