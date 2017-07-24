Гендиректор московского «Динамо» предсказал задержки зарплат футболистам

Московский футбольный клуб «Динамо» испытывает серьезные финансовые проблемы. Долги перед игроками будут увеличиваться. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

«Проблемы существуют, у нас есть достаточно много задолженностей перед футболистами по премиальным за прошлый сезон. Скорее всего, появятся долги еще и по заработной плате, но что делать? Будем искать возможности финансирования. Но команд, у кого нет такой ситуации, очень мало», — заявил Муравьев.

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Ранее в понедельник, 24 июля, «Чемпионат.com» сообщал, что игрокам «Динамо», выигравшего в прошлом сезоне первенство ФНЛ, не заплатили премиальные за победы в некоторых матчах турнира, а также общий бонус за выход в премьер-лигу.

В ноябре прошлого года председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский отмечал, что финансирование одноименного футбольного клуба будет значительно сокращено из-за финансовых проблем.