Треть московских ПК сочли зараженными вирусом для майнинга биткоинов

В Москве до 30 процентов всех компьютеров заражены вирусом, позволяющим скрыто майнить (добывать с помощью вычислительных мощностей — прим. «Ленты.ру») биткоины. Об этом сообщил в интервью Rambler News Service советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

По его словам, «сейчас самый распространенный и самый опасный вирус — это вирус, который вскрывает ваш сервер и ставит на него программу майнинга биткоинов». «Если вы поговорите с "Лабораторией Касперского", они вам скажут, что из 20 миллионов компьютеров в Москве заражено 20-30 процентов», — сказал советник главы государства.

Клименко добавил, что «современные вирусы вообще стараются ничего не портить». Он отметил, что организаторы подобной схемы зарабатывают на «сдаче в аренду» мощностей зараженных компьютеров для обработки криптовалютных расчетов.

RNS пишет, что комментария от «Лаборатории Касперского» по этому вопросу получить пока не удалось.

21 июля исследователи в области интернет-безопасности обнаружили рекламный ботнет Stantinko, жертвами которого стали пользователи из России и Украины. В начале месяца специалисты из «Лаборатории Касперского» заметили широкое распространение вируса Xafekopy, который подписывал владельцев смартфонов на платные сервисы.

В апреле сообщалось, что хакеры научили майнить биткоины самую мощную в мире сеть ботнетов Mirai. Она использует для атак взломанные устройства интернета вещей («умные» кофеварки, чайники, холодильники или тостеры). Однако в итоге выяснилось, что мощностей захваченных гаджетов для генерирования криптовалюты не хватает.