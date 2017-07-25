ВТБ подал заявление в Следственный комитет на правительство Вологодской области

Группа ВТБ подала заявление в Следственный комитет в связи с неисполнением судебных решений правительством Вологодской области в части исполнения обязательств по госгарантиям. Об этом во вторник, 25 июля, стало известно источникам «Ленты.ру».

«Мы подтверждаем, что подали заявление в Следственный комитет Российской Федерации в связи с неисполнением судебных решений правительством Вологодской области в части соблюдения обязательств по государственным гарантиям. Мы считаем, что действия администрации Вологодской области компрометируют институт государственных гарантий в России», — заявил представитель банка.

Напомним, у группы предприятий «Вологодского центра птицеводства», в который входит ЗАО «Малечкино», ЗАО «Вологодская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика "Ермаково"», а также ООО «Вологодский центр птицеводства» возникла просроченная задолженность по ранее выданным кредитам банка ВТБ. Ее объем — около 750 миллионов рублей.

К ЗАО «Малечкино», у которого в июле 2013 года сформировалась задолженность размером 265 миллионов рублей, а также к бенефициару группы предприятий «Вологодского центра птицеводства» — Вячеславу Пашину — уже подано исковое заявление о взыскании задолженности. Сейчас ЗАО «Малечкино» и ее владелец находятся в процессе банкротства.

По трем оставшимся компаниям (ЗАО «Вологодская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика "Ермаково"» и ООО «Вологодский центр птицеводства») просрочка объемом 485 миллионов рублей возникла в октябре 2013 года. Данные кредиты были обеспечены госгарантией правительства Вологодской области.

Согласно решениям Арбитражного суда Вологодской области, правительство региона должно вернуть банку деньги в виде гарантийного обеспечения. Все апелляционные и кассационные суды оставили данное решение в силе. Но регион игнорирует решения суда. Летом прошлого года банку были выданы и исполнительные листы по взысканию долга, по закону деньги должны быть выплачены в трехмесячный срок. Но и это не действует, до сих пор ни копейки банк не получил.

Таким образом, Вологодской областью нарушается статья 242.2 Бюджетного кодекса России по исполнению в трехмесячный предельный срок вступивших в законную силу судебных актов на общую сумму 470 миллиона рублей, а также создаются искусственные препятствия для исполнения в установленном порядке вступивших в законную силу судебных актов.

При этом 22 июня состоялась встреча с участием представителей ВТБ, заместителя губернатора Вологодской области по финансам Валентины Артамоновой, заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Анастасии Кузнецовой. По результатам встречи со стороны правительства Вологодской области было предложено заключить мировые соглашения с рассрочкой на три года (до 2019 года).

Вот только насколько можно верить таким обещаниям? Местные чиновники не раз направляли заявления в Арбитражный суд региона с прошением предоставить им отсрочку. При этом доказательств отсутствия средств у них не было. Напротив, известно, что деньги в местном бюджете есть.

Неудивительно, что ВТБ пришлось обратиться в Следственный комитет России. Регион не выполняет судебные решения. Эксперты отмечают, что во всех развитых странах гарантии правительства являются одним из самых надежных инструментов привлечения инвесторов. Однако в данном случае банку для выполнения обязательств правительства пришлось обратиться в суд, что дискредитирует сам механизм правительственных гарантий и делает его бессмысленным. Гарантии правительства, которые не выполняются, означают, прежде всего, отсутствие инвесторов в регионе, что напрямую отрицательно отражается на экономике региона и его людях, отмечают они.