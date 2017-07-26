Призер Олимпиады снялась c выборов свердловского губернатора

Легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец отказалась от участия в выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщает «ФедералПресс» в среду, 26 июля.

Бывшая спортсменка отправила в избирательную комиссию документы о снятии своей кандидатуры с выборов. По данным свердловского избиркома, Красномовец, выдвигавшаяся от «Патриотов России», не смогла пройти муниципальный фильтр.

Она поблагодарила поддержавших ее депутатов и отметила, что областью должен руководить человек с достаточным управленческим опытом.

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Руководитель регионального отделения «Патриотов России» Константин Худяков назвал решение Красномовец оправданным, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ней.

В облизбиркоме «Интерфаксу» сообщили, что кандидаты, которые не предоставят до вечера 26 июля все необходимые документы, будут автоматически сняты с предвыборной гонки. В среду листы с подписями муниципальных депутатов сдал представитель партии «Зеленые» Константин Киселев. Ранее их предоставили кандидаты от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

21 июля избирательная комиссия отказалась принимать документы кандидата от Интернациональной партии Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсети. «Она вообще практически ничего не принесла, кроме громких заявлений на Facebook», — заявил представитель избиркома.

Двумя днями ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог собрать подписи для прохождения муниципального фильтра. Помимо этого, Центризбирком признал неправомерным его выдвижение от партии «Яблоко».

Олеся Красномовец завоевала серебряную олимпийскую медаль в составе женской эстафетной команды. Помимо прочего, обладает титулами чемпионки мира и Европы.