В Минобороны назвали долю современной техники в вооруженных силах России

Уровень оснащения вооруженных сил России современными образцами вооружения и военной техники по итогам первого полугодия 2017 года достиг 58,8 процента. Об этом, как передает ТАСС, заявил на Едином дне приемки военной продукции заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая там же, отметил, что текущий гособоронзаказ по поставкам новых образцов выполнен на 34,2 процента, а по ремонту имеющейся техники — на 42,2 процента. По мнению министра, это «свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса»

В настоящее время в России продолжается реализация Государственной программы вооружений на период 2011-2020 годов (ГПВ-2020), в рамках которой на переоснащение вооруженных сил будет израсходовано 19,6 триллионов рублей.

Согласно ключевым показателям ГПВ-2020, к моменту ее завершения доля современных образцов вооружения и военной техники в среднем по вооруженным силам должна составить 70 процентов, достигая 90-100 процентов на ряде ключевых участков (включая ракетные войска стратегического назначения).