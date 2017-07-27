СМИ узнали о переносе «Нуреева» на декабрь 2017 года

Премьера балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова может состояться в Большом театре в декабре 2017 года. Об этом в четверг, 27 июля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, на переносе спектакля на более близкую дату настоял попечительский совет Большого театра, в частности миллиардер Роман Абрамович. Отмечается, что предприниматель присутствовал 8 июля на генеральном прогоне «Нуреева». «Перед весомыми аргументами попечителей генеральный директор театра Владимир Урин якобы не смог устоять», — говорится в заметке.

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Ситуацию вокруг балета прокомментировал главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев в интервью газете Helsingin Sanomat, опубликованном 24 июля.

«Насколько я осведомлен, поставленный в студии проект тяжело перенести на большую сцену. К работе над "Нуреевым" были приглашены хороший композитор, блестящий хореограф и интересный режиссер-постановщик. Им, очевидно, понадобится больше времени. Насколько я знаю, премьера должна состояться уже до нового года, хотя изначально речь шла о следующем мае», — заявил Сохиев.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была состояться 11 июля. О том, что показ отменен, стало известно 8 июля. Руководитель Большого театра Владимир Урин утверждал, что балет представят в мае 2018 года.