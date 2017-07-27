Директор Большого рассказал о вероятности переноса «Нуреева» на декабрь

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин прокомментировал информацию о том, что премьера балета Кирилла Серебренникова «Нуреев» может состояться в декабре. Об этом он сообщил ТАСС в четверг, 27 июля.

«Решения о том, что премьера состоится в декабре, пока нет. Пока она официально в мае [2018-го]», — заявил Урин. При этом он отметил, что «вариант декабря рассматривается».

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«Мы окончательно примем решение перед открытием сезона, тогда и объявим. Пока все еще до конца по этому решению не согласовано», — сказал директор Большого. Сезон откроется 12 сентября.

О том, что премьеру «Нуреева» перенесли на декабрь, написал ранее в четверг «Коммерсантъ». По словам источника издания, на изменении даты на более близкую настоял попечительский совет Большого театра, в частности миллиардер Роман Абрамович.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была состояться 11 июля. 8 июля было объявлено, что показ отменен. Урин тогда пообещал, что балет представят в мае 2018 года.