Эксперт-русист из США рассказала о вреде новых санкций для Вашингтона

Новые антироссийские санкции США нанесут урон в том числе американским компаниям. Об этом эксперт-русист из Джорджтаунского университета Анджела Стент написала в The National Interest.

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«Американский законопроект о санкциях, имеющий целью навредить России, может иметь непредсказуемые последствия для Соединенных Штатов. Если он будет принят в нынешнем виде, он нанесет урон не только России, но и американским и европейским компаниям, так как он ограничивает работу в рамках энергетических проектов с участием российских предприятий», — указала эксперт.

По ее словам, законопроект ставит своей целью сорвать прокладку газопровода «Северный поток - 2», который и в Германии, и в других европейских странах рассматривается как наиболее выгодный способ получения природного газа.

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«Некоторые европейские чиновники предупредили, что ЕС может пересмотреть собственный санкционный режим, разработанный с участием администрации [бывшего президента США Барака] Обамы, если закон будет принят. Это, конечно, будет для Кремля хорошей новостью», — подытожила она.

27 июля сенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, после чего документ был отправлен на подпись Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.