Американские военные засекли «холодный запуск» ракеты с подлодки КНДР

Пентагон обнаружил «чрезвычайно необычный и беспрецедентный уровень» активности северокорейских подводных средств, свидетельствующих о «холодном запуске» баллистической ракеты. Об этом CNN сообщил источник в американских вооруженных силах.

В испытании, о котором идет речь, используется пар высокого давления для выведения ракеты из пускового контейнера в воздух до того, как ее двигатели воспламеняются.

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Это помогает защитить подводную лодку, погружную платформу или любое другое оборудование, используемое для запуска, от пламени и теплового излучения двигателя, что могло бы привести к повреждениям.

По данным Пентагона, испытание было проведено на верфи Синпо, это было третье подобное мероприятие за прошедший месяц и четвертое за год.

28 июля сообщалось о пуске очередной ракеты в КНДР. Позднее в Минобороны России заявили, что отследили параметры полета снаряда. США и Южная Корея провели учебные пуски баллистических ракет в районе Корейского полуострова. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».