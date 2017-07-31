Япония потребовала от Пекина и Москвы усилить давление на КНДР

Япония требует от Китая и России усилить давление на Северную Корею из-за продолжающихся ракетных запусков Пхеньяна. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

«Международное сообщество, в первую очередь, Китай и Россия, должно осознать суровую действительность и усилить давление на КНДР. Мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны и защиты населения от угрозы со стороны Северной Кореи», — заявил Абэ.

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В понедельник Абэ также провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он договорился с Трампом о необходимости принятия дополнительных мер относительно Пхеньяна в связи с недавним ракетным запуском КНДР.

28 июля японские СМИ сообщили о пуске очередной ракеты в КНДР. Позднее в Минобороны России заявили, что отследили параметры полета снаряда. США и Южная Корея провели учебные пуски баллистических ракет в районе Корейского полуострова. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

