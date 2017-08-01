В Москве создали гандбольный «Спартак»

Новому московскому гандбольному клубу, который был принят в состав российской мужской суперлиги 28 июня, дали имя «Спартак». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Правовые вопросы урегулированы, клуб будет называться "Спартак", на форме будет присутствовать традиционный ромбик, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. Для проведения матчей будут заявлены две площадки: игровой зал ЦСКА и дворец спорта "Динамо" в Крылатском», — сообщил источник.

Команда будет выступать в суперлиге вместо покинувшего элитный дивизион челябинского «Динамо». Главным тренером «Спартака» назначен 36-летний Василий Филиппов, в качестве игрока 14 раз (2000-2013) становившийся чемпионом России в составе «Чеховских медведей».

Отмечается, что новый клуб уже подписал контракты с 18 игроками, в числе которых гандболисты сборной России Дмитрий Ковалев и Александр Деревень.