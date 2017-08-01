Брюссель решил защищаться от проводимой под предлогом санкций политики США

Европейский союз примет меры в случае проведения Вашингтоном под предлогом санкций промышленной политики под названием «Америка превыше всего». Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль газете Rheinische Post.

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Он отметил, что Брюссель будет защищаться от подобного политического курса, проводимого Соединенными Штатами. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение по поводу ужесточения антироссийских санкций. «Согласно закону, до того, как это произойдет, в любом случае предусмотрены консультации с нами, европейцами», — резюмировал дипломат.

28 июля Габриэль заявил, что новый американский закон о санкциях против России неприемлем, так как затрагивает интересы европейских предприятий.

Озабоченность европейских стран вызывает положение, согласно которому ограничительные меры могут коснуться тех организаций, которые собираются инвестировать в прокладку экспортных российских трубопроводов, а также оказывать при их строительстве услуги, информационную поддержку и предоставлять технологии.

27 июля американский сенат принял законопроект об ограничительных мерах против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который, как предупредили в Белом доме, может применить право вето.

Законопроектом предусматривается несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также предполагается, что президент США может принять меры против компаний, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год, или миллион единовременно. Кроме того, в документе отдельно оговаривается стремление Соединенных Штатов противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».