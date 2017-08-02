Жириновский собрался работать в Госдуме до самой смерти

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не собирается переходить на работу в Совет Федерации. Об этом депутат Госдумы заявил в среду, 2 августа, передает ТАСС.

«Я до конца, до смерти в Госдуме», — сказал политик журналистам на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в отличие от него готов стать сенатором, в шутку предположил либерал-демократ. «Сергей Михайлович (Миронов, лидер «Справедливой России» — прим. «Ленты.ру») хочет послом в Испанию», — добавил политик.

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О дальнейшей карьере лидера думской фракции «Единой России» Владимира Васильева он шутить не стал.

1 августа Жириновский рассказал участникам «Территории смыслов», что содержание одной партии в России ежедневно обходится в среднем в три миллиона рублей.

В марте «Известия» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что Зюганов в будущем может занять место в Совете Федерации по президентской квоте.

Владимир Жириновский, бессменный председатель Либерал-демократической партии России, избирался в нижнюю палату парламента всех семи созывов.