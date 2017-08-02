Заключенные сбежали из американской тюрьмы с помощью арахисового масла

Заключенные одной из тюрем штата Алабама (США) сбежали из места заключения с помощью арахисового масла. Инцидент произошел в субботу 31 июля, о подробностях произошедшего BBC News сообщает 2 августа.

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Узники замазали пастой цифру на выходной двери из тюрьмы, чтобы ввести в заблуждение неопытного охранника. «Когда заключенные позвали надзирателя и попросили пустить их в камеру, тот по ошибке открыл входную дверь в тюрьму», — говорится в заявлении администрации пенитенциарного учреждения. Выбравшись из корпуса, заключенные с помощью тюремных роб и одеял перебрались через забор с колючей проволокой и сбежали на волю.

Всего из-за неосмотрительности охранника сбежали 12 человек — 11 из них поймали в течение нескольких часов, последний, Брэди Эндрю Килпатрик, скрывался в течение двух суток.

27 июля в сети появилось видео, которое трое заключенных записали во время своего побега из тюрьмы в Южной Калифорнии.