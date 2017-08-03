Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию вокруг Северной Кореи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию вокруг Северной Кореи после недавнего ракетного запуска Пхеньяна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

«Собеседники обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте выработки реакции Совбеза ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля. Лавров призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса», — говорится в сообщении.

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В комментарии отмечается, что глава российского МИД и американский госсекретарь также обсудили «некоторые другие актуальные мировые и региональные проблемы», а также договорились встретиться на полях форума АСЕАН, который состоится в столице Филиппин Маниле с 6 по 8 августа.

«Главы внешнеполитических ведомств условились подробно обсудить перспективы взаимодействия по их урегулированию, а также состояние двусторонних отношений между Россией и США», — отмечается в комментарии.

13 июня Тиллерсон рассказал на слушаниях в сенате, что у Вашингтона «большая проблема с русскими... наши отношения находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться. Наша цель — стабилизировать диалог».

29 июля госсекретарь США заявил, что ограничительные меры против Москвы означают желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. В Совете Федерации высказывание главы Госдепа назвали «иезуитской логикой».