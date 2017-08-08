«Амкар» набрал первое очко в РФПЛ

Пермский «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и набрал первое очко в нынешнем чемпионате. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась нулевой ничьей. Хозяева прервали серию из четырех поражения подряд и с 1 очком замыкают турнирную таблицу РФПЛ. Уфимцы с 9 очками занимают 3-ю строчку.

Ранее 8 августа хабаровский СКА одержал первую победу в РФПЛ, обыграв махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Мирослав Маркович и Николай Калинский.

5 августа «Уфа» одержала волевую победу над грозненским «Ахматом». До 80-й минуты команда Сергея Семака уступала с минимальным счетом, но забила три мяча за шесть минут и выиграла встречу 3:2.