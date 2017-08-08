Лавров призвал выработать благоразумный подход к проблеме КНДР

Москва рассчитывает на выработку устраивающего все стороны решения по КНДР при благоразумном подходе всех игроков, включая США, Южную Корею и Японию. Об этом во вторник, 8 августа, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Северная Корея сделала жесткое заявление, которое отвергает резолюцию СБ ООН, считает ее несправедливой. Но представители КНДР так же реагировали на все предыдущие резолюции. Будем все-таки судить по конкретным шагам», — продолжил глава российской дипломатии.

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Лавров добавил, что Москва привержена возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров, добавив, что Россия «продолжит диалог с нашими северокорейскими соседями».

Ранее 8 августа КНДР пригрозила «физическим действием» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Саму резолюцию в Пхеньяне назвали «террористическим актом», подрывающим суверенитет страны.

5 августа Совбез ООН в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты «Хвасон-14» принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

