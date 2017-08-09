Серебренникова заподозрили в слежке за дочерьми сотрудницы

Режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова заподозрили в слежке за дочерьми бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Об этом в среду, 9 августа, было заявлено на заседании Мосгорсуда, сообщает «Интерфакс».

Как говорится в протоколах допросов Марины и Ольги Масляевых, оглашенных в суде, они считают, что за ними регулярно следят неизвестные мужчины.

«Я считаю, что этих людей для слежки могли нанять бывшие коллеги моей матери — Серебренников, Итин, Малобродский и другие», — говорится в материалах допроса Марины Масляевой.

Дочери бывшего бухгалтера полагают, что слежка была организована с целью давления на их мать.

На заседании Мосгорсуда рассматривались законность продления ареста Масляевой и двух других фигурантов дела — бывшего генпродюсера «Седьмой студии», бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, а также бывшего генерального директора студии Юрия Итина.

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Масляева и Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (статья 159 УК РФ), совершенном в 2014 году. По версии обвинения, они вступили в преступный сговор и похитили 1,2 миллиона рублей из выделенных государством 66,5 миллиона на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В том же году режиссер стал худруком «Гоголь-центра».

23 мая сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова тогда отмечала, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Сам Серебренников проходит по делу как свидетель.