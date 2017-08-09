Спорт
 

Пропустивший забег на ЧМ из-за гастроэнтерита спринтер посоревнуется в одиночку

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Исаак Маквала
Исаак Маквала

Спринтер из Ботсваны Исаак Маквала в одиночку выйдет на старт квалификационного забега на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Маквала не был допущен до участия в предварительных соревнованиях из-за эпидемии гастроэнтерита, которая распространилась на 30 участников турнира. Ботсванец прошел медицинское обследование, которое не выявило признаков заболевания. Если он сумеет пробежать 200 метров за 20,53 секунды или быстрее, то он пройдет в полуфинал.

Спринтер сумел выйти в финал в беге на 400 метров, однако во вторник, 8 августа, сотрудники IAAF не пустили его на стадион. Забег выиграл южноафриканец Вайде ван Никерк.

Маквала — мировой лидер сезона на дистанции 200 метров с результатом 19,77 секунды.

8 августа сообщалось, что несколько десятков участников чемпионата мира проходят лечение от гастроэнтерита. Все они проживают в отеле Tower Hotel и представляют разные сборные. Речь идет как о спортсменах, так и тренерах и персонале.

Гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Сопровождается рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне проходит с 4 по 13 августа.

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