WP рассказала о разработке Пхеньяном миниатюрной ядерной боеголовки

Северная Корея разработала миниатюрную ядерную боеголовку, которую возможно установить на межконтинентальной баллистической ракете. Об этом во вторник, 8 августа, пишет газета The Washington Post.

Газета ссылается на документ Пентагона от 28 июля, в котором отображены данные по военным возможностям Пхеньяна. Аналитики Вашингтона полагают, что КНДР в течение ближайшего времени станет полноценной ядерной державой.

Также некоторые эксперты полагают, что число северокорейских ядерных боеголовок выше значения в 60 снарядов, о которых говорили в Пентагоне. Ряд аналитиков указывает на то, что это число может быть несколько завышенным.

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Ранее во вторник северокорейские военные заявили о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын. Подобное заявление является реакцией Пхеньяна на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке.

В ночь на вторник КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.