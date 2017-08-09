Бывший постпред Киева в ООН признал правоту Москвы с «письмом» Януковича

Обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой о введении в страну российских войск было действительно распространено на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), как ранее утверждала Москва. Об этом в своих показаниях по делу о госизмене Януковича сообщил бывший представитель Киева при ООН Юрий Сергеев, передает издание «Главком».

По утверждению редакции, в распоряжении журналистов оказались копии протоколов бесед дипломата со следователями. «Чуркин Виталий Иванович (бывший посол России при ООН — прим. «Ленты.ру») на указанном заседании СБ ООН сообщил, что в его распоряжении имеется фотокопия заявления Януковича Виктора Федоровича, которое он процитировал и продемонстрировал присутствующим в зале заседания», — говорится в документе.

Российские представители также не сообщали ничего про якобы имевшееся письмо бывшего украинского лидера к российскому президенту Владимиру Путину, подтверждает в своих показаниях Сергеев.

В марте официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что Янукович действительно обращался к российскому руководству с просьбой ввести войска на территорию соседнего государства, однако сделал это через заявление, а не письмом.

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Она подтвердила, что именно это заявление было процитировано в 2014 году в Совбезе ООН Чуркиным. «Также заявление было распространено в качестве документа СБ — обычная практика доведения до членов совета актуальных материалов. Технология отправки указаний российским представителям за рубежом — это вопрос внутреннего согласования», — отметила Захарова.

Ранее в том же месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не регистрировалось письмо подобного содержания от Януковича.

Фотографии обращения бывшего украинского лидера, датированного мартом 2014 года, были опубликованы в украинских СМИ в январе. В представленном документе политик просил ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Обращение аналогичного содержания было зачитано и продемонстрировано 4 марта 2014-го на экстренном заседании СБ ООН, созванном по инициативе Москвы. Однако тогда сообщавшие об этом СМИ называли его письмом.