Донецкий губернатор задумался о причинах создания Малороссии и Новороссии

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский заявил, что о создании Малороссии и Новороссии объявлялось для того, чтобы отвлечь внимание от выполнения сторонами минских соглашений. Об этом в четверг, 10 августа, он сказал в интервью агентству «Укринформ».

По мнению губернатора, ополченцам нечего сказать на переговорах в Минске — обстрелы продолжаются, обмена пленными не происходит. «Нужна была какая-то свежая струя. И вот в политическом аспекте этим стала Малороссия», — считает Жебривский.

Он добавил, что «постоянно будет какая-то Новороссия, Малороссия, Старороссия, еще что-то». «Потому что, если ничего не вбрасывать, то придется обсуждать конкретно вопросы выхода войск, контроля Украины над границей, освобождение заложников и тому подобное. А так эту Малороссию весь мир смаковал», — сказал губернатор.

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Создание Малороссии — федеративного государства с широкой автономией, являющегося «преемником Украины», — глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко анонсировал 18 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что выдвинутая главой ДНР инициатива является его личной и «подлежит осмыслению». Киев призвал Москву осудить провозглашение государства. Позже Захарченко заявил о нежелательности употребления слова «Малороссия», поскольку оно вызывает у многих отторжение.

Минские соглашения подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.