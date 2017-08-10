Наука и техника
 

Опубликованы фотографии всех новых iPhone

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В сети опубликовали фотографии предполагаемых корпусов всех новых моделей iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.

Согласно имеющейся информации, Apple готовит три смартфона: iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8. Изображенные на фотографии устройства имеют стеклянную заднюю крышку. Также серебряная версия смартфона имеет глянцевую рамку вокруг стекла, тогда как у iPhone 7 металлические детали матовые. Более никаких отличий между текущим и будущим поколениями смартфонов нет. iPhone 8 также получит заднюю крышку из стекла.

Ранее аналитик KGI Securities Мин-Чи Го заявил о планах Apple прекратить выпуск розовых iPhone. Смартфон будет доступен лишь в черном, серебряном и золотом цветах. При этом в сети уже публиковались снимки трех версий iPhone 8, среди которых было устройство медного цвета.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

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